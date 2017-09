Uma pequena área de plantação de pinus foi queimada por um incêndio em vegetação, registrado na tarde deste domingo, dia três. O fato ocorreu em uma propriedade rural, na comunidade de Três Barras.

A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada com um caminhão de resgate, porém o fogo já havia sido controlado por populares. Havia perigo de que as chamas pudessem alcançar uma área de mata fechada, o que não aconteceu. Conforme um dos moradores, embora a área tenha sido pequena, a altura das chamas assustou e fez com que os bombeiros fossem acionados.