Com eles, foram encontradas munições e uma quantidade de carne, possivelmente de caça.

Três pessoas foram detidas por possível crime ambiental, no interior de Concórdia. A abordagem dos suspeitos, pela Polícia Miliar e Polícia Ambiental, foi na tarde deste domingo, dia três. Com os suspeitos, foi encontrada uma quantidade de carne, possivelmente de caça e munições.

O fato foi registrado em Linha Laudelino. Conforme a PM, os três estavam em uma casa naquela localidade desde a sexta-feira, dia primeiro. Outro atenuante, é que eles também poderiam ter realizado a travessia de barco até a ilha, que fica no meio do lago formado pela Usina Hidrelétrica de Itá.

Os suspeitos, sendo dois moradores de Joaçaba e um de Concórdia, foram levados para a Central de Polícia para depoimento. Conforme a PM, com eles foram encontradas 20 munições do calibre 38, sendo duas já deflagradas; três de 36, 35 cartuchos do calibre 12 e uma de 22.