Fato foi registrado no trevo de acesso a Itá na noite do sábado, dia três.

Motociclista com suspeita de fratura após colisão na SC 283

Um motociclista sofreu ferimentos e suspeita de fratur no pé direito após colisão entre carro e moto, na SC 283, no trevo de acesso a Itá. O acidente foi registrado na noite do sábado, dia dois, por volta das 22h30.

O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Arabutã. Envolveu um Pálio, com placas de Ipumirim e uma moto, placas de Concórdia.

O condutor da moto, de iniciais V.L.R foi levado inicialmente para o Hospital de Arabutã e em seguida transferido para Concórdia.