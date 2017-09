Uma pessoa morreu em uma colisão entre carro e caminhão, na BR 153, em Concórdia. O fato foi registrado por volta das 22h30 entre a Vila Jacob Biezus e a entrada para a Linha Aparecida. Envolveu um Verona, placas de Concórdia, e uma carreta, placas de Caibaté, Rio Grande do Sul.

O motorista do Verona, ainda não identificado, foi a óbito no local do acidente. Conforme informações preliminares, o veículo fazia o sentido Linha Aparecida ao Posto Cem e o caminhão se dirigia para o RS. O veículo teria colidido na lateral da carroceria do caminhão. Com o impacto, o primeiro eixo do conjunto chegou a ser deslocado. Acredita-se que o condutor do Verona, um homem, seja morador da região.

O trânsito ficou parado por aproximadamente 40 minutos nos dois lados da via. A Polícia Rodoviária Federal de Concórdia fez a orientação e o IGP foi acionado para recolher o corpo.