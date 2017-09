Jogo contra o Hercílio Luz será em Tubarão, no Sul do estado.

O Concórdia Atlético Clube encara o campeão do turno na abertura da sexta rodada do returno da série B do Campeonato Catarinense. A partida contra o Hercílio Luz acontece na tarde deste domingo, dia três, a partir das 15h30, no Estádio Anibal Torres da costa, em Tubarão.

O Galo do Oeste é o líder do returno, com 13 pontos. Vem de empate sem gols com o Marcílio Dias, em casa, na última rodada. Já o Hercílio Luz é o sétimo colocado, com cinco pontos. O time tubaronense vem de empate sem gols com o Guarani, em Palhoça.

A arbitragem será de Willian Machado Steffern, auxiliado por Luis Gustavo Ferreira de souza e Renato Erdmann.