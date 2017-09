O engenheiro mecânico Fábio Cavaletti, sofreu um acidente com seu avião categoria ultraleve experimental no fim da tarde deste sábado, em Linha Cinco, interior de Getúlio Vargas. Informações iniciais são de que ele não sofreu ferimentos aparentes, estava lúcido e falante quando foi socorrido. ele estava sozinho no ultraleve quando aconteceu o pouso forçado e o acidente.



Moradores das proximidades do local do acidente removeram Fábio para o Hospital de Getúlio Vargas. O engenheiro está sendo transferido para um hospital em Erechim onde será submetido a exame de tomografia.



O acidente teria ocorrido por causa de uma pane mecânica no aparelho.Ele precisou fazer um pouso de emergência.

(Fonte: AU Online)