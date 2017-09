O Internacional venceu por 3 a 1 o jogo-treino realizado contra o Cruzeiro-RS na manhã deste sábado (2/9), no Beira-Rio. Leandro Damião (2) e Juan marcaram os gols para o Colorado, e Saldanha descontou para o time visitante. A atividade, dividida em três tempos de 35 minutos, serviu para movimentar o grupo visando a retomada do Campeonato Brasileiro da Série diante do Juventude, em partida que ocorrerá no próximo sábado (9/9), em Caxias do Sul, pela 23ª rodada.

(Fonte: Internacional)