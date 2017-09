Santa Terezinha “B” bate o São Luiz pela série C do interiorano

A equipe do Santa Terezinha “B” levou a melhor na primeira partida da fase mata-mata, contra o São Luiz, em partida realizada na tarde de sábado, dia 02. O jogo teve o placar de 03 a 01 e foi válido pela série C do Campeonato Interiorano, Taça Rádio Aliança, de Futebol de Campo de Concórdia. O confronto aconteceu na comunidade de São Luiz e teve a transmissão da emissora.

Mesmo jogando em casa o time de Linha São Luiz não segurou o visitante. No início de partida os donos do campo até tiveram a chance de sair na frente com uma cobrança de pênalti. Jaco bateu e o goleiro do Santa Terezinha, Jeison, defendeu. O primeiro tempo terminou com o placar fechado.

Na segunda etapa, já aos cinco minutos, Lucas recebeu na área, tirou da zaga com um "chapéu" e abriu o marcador em favor do Santa Terezinha, . Aos 35 ele invadiu a área pela esquerda, cruzou e na tentativa de cortar o zagueiro Gomes acabou jogando contra o patrimônio, anotando 2 a 0. Três minutos depois Cícero bateu de fora da área e marcou o terceiro gol dos visitantes. O São Luiz até tentou uma reação descontando com um gol aos 40 minutos. Depois de cobrança de falta, Tripa cabeceou e marcou.

Agora os dois times voltam a se enfrentar em Santa Terezinha. A data ainda não foi marcada, mas o São Luiz precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a disputa da vaga para os pênaltis.