Câmeras de monitoramento flagraram que um homem passou com um aparelho televisor, que foi furtado de uma residência no bairro São Cristóvão, em Concórdia. O fato foi registrado na tarde da sexta-feira, dia primeiro. As imagens são do sistema de um vizinho.

Nelas mostram um homem, que teria se aproximado de várias residências, antes de invadir uma casa, cuja ação não foi flagrada . Conforme informações de Vinicius Ferrari, morador da residência invadida, o aparelho televisor foi tirado de casa. Também foi levado um notebook e uma pequena quantia em dinheiro.

Um boletim de ocorrência foi registrado e acredita-se que a ação ocorreu por volta das 15h. A família se deparou com a situação, quando chegou em casa por volta das 18h. Uma das janelas do imóvel foi arrombada.

Os moradores cederam algumas imagens do provável suspeito de ter invadido a casa. O caso está sendo investigado.