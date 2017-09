Um curto-circuíto em tomada pode ter sido a causa de um princípio de incêndio, registrado no começo da noite desta sexta-feira, dia primeiro, no bairro Portinari. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. O fato ocorreu em uma residência rua Antônio Biavatti.

Conforme informações, um aparelho televisor estava ligado no momento do incidente e foi danificado. Parte de um painel que está na parede e do forro da sala tambem foram queimados. O foco de incêndio foi controlado com auxilio de vizinhos do imóvel. Ninguém se feriu.

Mais cedo, por volta das 18h30 um foco de incêndio em vegetação também mobilizou a guarnição dos bombeiros na estrada geral entre o bairro Santa Rita e Linha Santa Catarina. Porém, quando a viatura de combate a incêndio chegou no local o fogo já estava apagado.a