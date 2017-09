O Grêmio encerrou nesta sexta-feira a preparação para enfrentar o Sport, neste sábado, na Arena. Com 40 pontos na tabela, o Tricolor busca a vitória para diminuir a distância para o líder do campeonato, Corinthians. A partida marca o encerramento da 22ª rodada do Brasileirão.



Com as ausências de Luan e Barrios, que servem suas seleções nacionais, bem como Marcelo Oliveira e Geromel, que seguem preparação física para retornar aos gramados, o técnico Renato Portaluppi relacionou 23 atletas para o jogo deste sábado. São eles: Arthur, Beto da Silva, Bruno Rodrigo , Bressan, Conrado, Cortez, Dionathã, Edilson, Everton, Fernandinho, Jailson, Jean Pyerre, Kaio, Kannemann, Leonardo, Léo Moura, Marcelo Grohe, Machado, Michel, Patrick, Paulo Victor, Rafael Thyere e Ramiro.

Após o treinamento, o técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva. Ouça abaixo na Grêmio Rádio Umbro. Finalizadas as atividades no CT, os jogadores partiram rumo ao Laghetto Viverone Moinhos, que passa a ser a casa gremista nas concentrações pré-jogo.



(Fonte: Grêmio)