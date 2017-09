Levantamento é do Sindicato dos Empregados do Comércio de Concórdia e Região.

A cesta básica de alimentos teve acréscimo de 2,25% em Concórdia no mês de agosto. A informação consta no levantamento mensal feito pelo Sindicato dos Empregados no Comércio e em Empresas de Serviços Contáveis de Concórdia. Com essa elevação, o valor ficou em R$ 310,95 para a alimentação de uma pessoa. Para quatro, essa cifra sobe para R$ 1.243,81.

Os produtos que puxaram para cima foram a carne (0,06%), leite (0,17%), café (7,49%), feijão (1,93%), arroz (5,04%), batata (2,41%), pão (6,55%), farinha (7,13%), banana (3,50%), açúcar (1,67%) e tomate (2,97%).

Tiveram retração de preços, o óleo de soja (-5,40%) e a margarina (-12,10%).