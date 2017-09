As demandas de Concórdia referente ao abastecimento de água, bem como o andamento das obras do esgotamento sanitário voltaram a ser cobradas junto ao diretor presidente da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, Valter Gallina. O prefeito Rogério Luciano Pacheco participa desde ontem, em Florianópolis, do 1º Congresso Catarinense de Saneamento, iniciativa do Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina (Senge) em parceria com a CASAN. Na tarde desta sexta-feira, 1º de setembro, estarão em debate no evento as obras de esgotamento sanitário, que estão em andamento em Concórdia.



O Congresso, que reúne aproximadamente 2,5 mil participantes, além de diversos palestrantes e painelistas – entre eles, o professor George Tchobanoglous, da Universidade da Califórnia em Davis, especialista em tratamento de esgoto e reuso de água - nas diversas atividades previstas na extensa programação, trata de temas como tecnologias avançadas de tratamento de água e esgoto, qualidade de águas costeiras, balneabilidade, emissários submarinos na América Latina, gestão de recursos hídricos, gestão da água e ambiente.



Além de buscar conhecimento nas áreas, que são de extrema importância para o município, Pacheco aproveitou a oportunidade para novamente cobrar uma data para a inauguração das obras, realizadas para melhorar o abastecimento de Concórdia. Gallina não confirmou oficialmente, mas estima que o ato ocorra entre 14 e 15 de setembro, datas que coincidem com agenda do vice-governador, Eduardo Pinho Moreira, na região. Em princípio, as obras estarão finalizadas nesta data, o que deveria ter ocorrido na metade de agosto, mas devido alguns imprevistos foram necessários alguns consertos para o funcionamento total do sistema.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)