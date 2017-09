Na manhã desta sexta-feira, um ato com hasteamento das bandeiras, execução do Hino Nacional e apresentações marcaram o início da programação cívica, que segue até o dia 7 de setembro.

Na manhã deste 1º de setembro, a Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a abertura da Semana da Pátria. Na programação está previsto o hasteamento e arriamento das bandeiras – Bandeira Nacional, de Santa Catarina e Concórdia – diariamente, até o dia 7 de setembro, quando ocorre o desfile cívico, no feriado do Dia da Independência. Nesta manhã, o Hino Nacional foi cantado pelo aluno Luciano Leal Pereira Filho, do 2º ano da Escola Estadual Deodoro. Também se apresentaram os alunos da Escola de Educação Básica Municipal Anna Zamarchi Coldebella, do distrito de Santo Antônio.

A secretária Municipal de Educação, Márcia Carderolli, falou do tema proposto nas comemorações cívicas - “Cultivando Valores: Concórdia, Nossa Pátria Nossa Gente” – e declarou aberta a Semana da Pátria. No sábado, a programação tem participação do Grupo Escoteiros Concórdia e Comissão Organizadora da Semana da Pátria. No domingo, 3, o hasteamento será por conta dos Reservistas Militares. Pouco antes do ato de arriamento, estão previstas apresentações do CTG Fronteira da Querência e Grupo de Danças Alemãs. A programação também contempla mateada, no domingo.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)