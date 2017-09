Na manhã de sexta-feira, 1º de setembro, na sede da Amauc aconteceu a reunião dos Secretários Municipais de Agricultura, para reativação do Colegiado, eleição de diretoria e assuntos de interesse da região.



O primeiro ponto da pauta foi sobre a possibilidade da contratação de Médicos Veterinários para atender as demandas do SISBI/SUASA. Outro assunto foi quanto ao recolhimento das carcaças de animais mortos nas propriedades (os de grande porte), para os quais é necessário dar uma destinação correta em função do risco ambiental. Os secretários demostraram preocupação sobre a possibilidade da empresa que executa este serviço para de fazer o recolhimento em alguns municípios da região, porém os municípios estão legalmente impossibilitados de auxiliar neste tipo de despesas, conforme pontuado pelo secretário executivo e assessor Jurídico da Amauc Roberto Kurtz Pereira, ressaltou ainda que conforme consta na Lei do Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos dos Municípios essa é uma obrigação do gerador do resíduo, então qualquer acordo que fizerem, estarão em desacordo com a própria lei municipal e a política nacional de resíduos sólidos.



Ficou a cargo da associação fazer um levantamento para atualização da tabela de horas maquinas pagas pelo municípios.

Ao final da reunião foi realizada a eleição da diretoria que ficou na seguinte composição:



Presidente: Ernesto Valdecir Petry - Arabutã

Vice-Presidente: Sidiane Dalla Costa - Irani

Secretário: Mauro Martini - Concórdia

1º Secretário: Alexandre D’Avila – Ipira



A próxima reunião ficou agendada para o dia 09 de novembro, na Câmara de Vereadores de Seara.

(Fonte: Fabiola Bassi/Ascom/Amauc)