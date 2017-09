Aproximadamente 200 pessoas participaram do Workshop Regional da Macrorregião Centro Oeste e ajudaram a definir os objetivos de crescimento local para o Plano de Desenvolvimento Santa Catarina 2030. O encontro, realizado nesta quinta-feira (31), em Joaçaba, contou com a participação de representantes do poder público estadual e municipal e entidades representativas da sociedade civil dos municípios que integram as Agências de Desenvolvimento Regional de Joaçaba, Caçador, Campos Novos, Concórdia, Curitibanos, Seara e Videira.



O Plano de Desenvolvimento de Santa Catarina 2030 aborda quatro grandes dimensões: Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, Infraestrutura e Meio Ambiente e Gestão Pública, que se dividem ainda em 12 áreas de discussão.



“Importante o Estado estar organizado, planejando ações a longo prazo para que todas as esferas governamentais, no decorrer dos próximos anos, sigam os mesmos objetivos e linhas traçadas. Isso vai trazer continuidade para os objetivos estabelecidos pela comunidade”, explica a secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos.



É uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento em cooperação com a UFSC e com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc).

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara)