Pacheco cobra pendências financeiras do Estado com Hospital São Francisco

O Estado de Santa Catarina tem uma dívida bastante alta com o Hospital São Francisco, referente ao extra teto das Autorizações de Internações Hospitalares (AIHs) da média complexidade. O valor, que vem se acumulando desde dezembro de 2013, chega a cifras milionárias e está em cobrança administrativa ao Estado. A Secretaria Municipal da Saúde vem cobrando constantemente este repasse, inclusive protocolou um ofício na Secretaria de Estado da Saúde na última semana. Aproveitando agenda na capital do Estado, o prefeito Rogério Pacheco, reforçou a cobrança, ao subsecretário de Estado da Saúde, Murilo Capela, em reunião no fim da tarde de quinta-feira, 31 de agosto, que contou também com a presença do gerente de Controle e Avaliação do Sistema, Fábio Antônio de Souza.



Pacheco afirma que levou uma cópia do ofício, protocolado na última semana, e ressaltou a importância de o valor ser aos pouco pago à unidade hospitalar de Concórdia, que é referência em algumas especialidades – como ortopedia e neurologia, por exemplo - e acaba sendo procurada por pacientes de toda a região. A Secretaria Municipal da Saúde recebe recursos da União – dentro de um teto pré-estabelecido – mas o valor das AIHs normalmente extrapola este teto, que é repassado ao Hospital São Francisco. Assim, a instituição hospitalar acaba bancando os custos extras dos pacientes internados, para depois cobrar do Estado.

O prefeito não recebeu de imediato um posicionamento de Capela, que ficou de analisar com a equipe a situação do hospital de Concórdia. “Em breve eles devem se posicionar quanto estes valores em atraso”, comentou Pacheco

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).