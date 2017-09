A competição que será realizada neste final de semana em Concórdia teve um grande número de inscrições, entre as 8 categorias que serão disputadas o total de inscrições foi de 67 equipes, contando com diversas equipes de Concórdia, mas também dos municípios de Xanxerê, Capinzal, Itá, Seara, Irani, entre outros, a competição está sendo realizada pela Fundação Municipal de Esportes, Prefeitura de Concórdia, ACOFF (Associação Concordiense de Futsal Feminino) e ACF.

No sábado (02) a partir das 8h da manhã serão disputadas as categorias Femininas (Sub-11, Sub-13, Sub-15), além do Sub-9 Masculino, já para o domingo as demais categorias masculinas estarão em quadra (Sub-7, Sub-11, Sub-13 e Sub-15), em busca do título de campeão com premiação com medalhas e troféu.



Cada vez mais a ACF em parceria com FMEC, Prefeitura de Concórdia e também com o futsal feminino (ACOFF) estará trabalhando para fortalecer o trabalho de base do esporte em nossa cidade, fazendo com que crianças e jovens possam se tornar profissionais e viver do esporte por ter uma boa formação, tanto esportiva como educacional, desta forma formando além de atletas, grandes pessoas.



(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)