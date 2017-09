Ex-vereador encontrado amarrado e com ferimentos no RS

Ex-vereador de Cacique Doble e advogado, Aldonir Alves Mendes, foi encontrado amarrado e com muitos ferimentos nesta manhã de sexta-feira, 01 de setembro. Os ferimentos mais agraves são na região da cabeça. Ele foi encontrado no banheiro da casa onde mora sozinho, com as mãos amarradas e inconsciente.

O carro, uma Mercedes de proriedade do ex vereador, teria sido levada pelos bandidos. Não se sabe a quanto tempo o ex-vereador se encontrava amarrado e ferido. A hipótese é de que a ação dos bandidos tenha ocorrido entre a noite de terça e quinta-feira.

A Polícia Civil aguarda a chegada da perícia. Aldonir foi encaminhado para o Hospital São Vicente de Paula de Passo Fundo pela UTI Móvel de São José do Ouro em estado grave.



Há suspeita de hemorragia abdominal e o quadro de saúde segue grave.

(Fonte: Regional FM/Cacique Doble-RS)