Parlamentar é do PR e está na primeira legislatura em Concórdia

O vereador Anderson Guzzatto, do PR, recebeu convite para ingressar no PSC. A informação foi confirmada pelo presidente estadual do Partido Socialista Cristão, deputado estadual Narcizo Parisotto.

A informação de que Guzzatto, que está na primeira legislatura, foi convidado para entrar no PSC surgiu nas redes sociais. Inclusive o atual presidente da comissão provisória do PSC de Concórdia, César Téchio, teria colocado o cargo à disposição para que Guzzatto viesse para o partido.

Sobre esse convite, Parisotto disse que o mesmo foi formalizado durante um evento político da sigla, em Chapecó, na última semana. "É um político de grande futuro. É jovem e acredita que possa ser útil para Concórdia e para Santa Catarina", explica. O presidente estadual da sigla arremata que "a liberdade que se tem dentro do PSC, não se encontra dentro de outros partidos", assegura. Caso o convite venha a ser aceito, a troca de sigla seria feita assim que houvesse a abertura da chamada janela de transferências, que ainda não tem data para acontecer.

A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com o vereador Anderson Guzzatto. Ele confirma ter recebido o convite, porém diz que está avaliando e que no momento está focado no PR.