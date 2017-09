Faleceu na noite da quinta-feira, dia 31, o colaborador da Rádio Aliança AM, Anacleto Gasperini, 77 anos. Ele estava internado no Hospital São Francisco há uma semana, onde passou por cirurgia.

Gasperini estava na Rádio Aliança há seis anos onde mantinha um programa voltado para a terceira idade na emissora, às sextas-feiras à noite, das 20h às 21h, chamado "Terceira Idade em Ação".

Gasperini atuou como professor no interior, também foi membro do Coral Santa Cecília, tendo inclusive um CD gravado com músicas para a terceira idade.

O enterro será na tarde desta sexta-feira, dia primeiro, no cemitério da comunidade de Linha Gasperini, onde o corpo está sendo velado.