Os Bombeiros Militares de Concórdia estão atendendo em novo endereço há pouco mais e um mês. A nova sede fica na esquina entre as Ruas Independência e Abramo Éberle, próximo à sede dos Bombeiros Voluntários. A inauguração oficial do novo espaço foi realizada na manhã de sexta-feira, dia 1º de setembro. Autoridades locais e do Estado prestigiaram o evento.

As atividades eram realizadas anteriormente, na Rua Mássimo Pelizaro, próximo ao Fórum. O comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, coronel Onir Mocellin, destaca que mais importante do que a nova sede, é o atendimento, que será mais eficaz. “Este é o principal fator, o acesso mais fácil à população, que procura o Bombeiro Militar para suas demandas. Era um desejo que tínhamos e agora estamos concretizando”, relata.

O tenente Dummel, responsável pela Corporação em Concórdia, também falou em melhor atendimento. “Estamos em um local mais acessível, também é perto dos Bombeiros Voluntários, temos vagas de estacionamento e isso facilita, tanto para as pessoas, como para nós”, comenta.

Os Bombeiros Militares são responsáveis pelo trabalho preventivo. Recebem e avaliam projetos de construção, fazem as visitas, orientação e sugestões de alteração, quando necessário, vistorias preventivas em estabelecimentos para liberar o funcionamento, entre outras atividades do gênero.