Assunto foi levantado pelo deputado estadual, Neodi Saretta, do PT concordiense.

O deputado Neodi Saretta formalizou junto a Assembleia Legislativa uma proposta para diminuir, de forma emergencial, a dívida na área da saúde. De acordo com Saretta, presidente da Comissão de Saúde, é possível destinar parte do empréstimo de 1,5 bilhão de reais que o governo do estado está fazendo junto ao BNDES, para a saúde. Ele apresentou um estudo sobre esta questão onde um renomado economista diz que ”a regra de ouro não veda a utilização de receitas oriundas de operações de credito para realização de despesas correntes, mas determina que o montante das operações de crédito não pode exceder o montante das despesas de capital”. Saretta, afirmou que “desde que não exceda, é sim possível utilizar, portanto pode ser usado para a saúde parte desses recursos”.



O deputado, que desde 2011 tem apontado problemas na área da saúde, ressaltou que a Comissão de Saúde convocou o Secretário de Estado da Saúde para que compareça na próxima reunião do colegiado para elucidar a questão das dividas que se acumulam dia a dia. Ele também formalizou um pedido de informação, encaminhado ao Secretário de Estado da Fazenda sobre a proposta de utilização de parte deste empréstimo para a saúde. “Queremos ajudar a encontrar uma alternativa que venha resolver esta situação emergencial da saúde. Ou deste empréstimo, ou de outras fontes que possa ser alocado dinheiro extra, pois só com o orçamento atual a Secretaria Estadual da Saúde não vai conseguir fazer frente a estes 700 milhões de reais de dívida”, ressalta o deputado.



Saretta finalizou dizendo que “esta Casa tem procurado fazer seu papel, a Comissão de Saúde tem feito seu papel, audiências públicas estão sendo realizadas, propostas apresentadas e agora nós queremos abertura por parte do governo para que possamos discutir estas alternativas para a saúde dos catarinenses”.

