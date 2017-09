Trevão do Irani registra mais uma colisão entre carro e caminhão

O trevão do Irani registrou a terceira colisão entre carro e caminhão nesta semana. O fato foi registrado no começo da manhã desta sexta-feira, dia primeiro, por volta das 8h30, e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

Conforme informações, envolveram-se nesta batida uma carreta, com placas de Barão do Cotegipe-RS, e um Classic, de Navegantes-SC. No carro estavam quatro pessoas e ninguém se feriu.

Na última terça e quarta-feira também houve duas colisões entre carro e caminhão no trevão do Irani. Nestes dois casos, houve vítimas feridas.