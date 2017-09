Um Volkswagem / Polo, com placas de Concórdia tombou no início da madrugada desta sexta-feira, dia 1º, na Rua Senador Attilio Fontana, próximo a empresa Guindastes Broetto. O acidente aconteceu por volta de 00:15h. O condutor, de 28 anos, estava sozinho no carro e não se feriu.

De acordo com as informações apuradas no local, o veículo subia, seguindo no sentido Bairro dos Estados, quando o motorista perdeu o controle pouco antes de uma curva e acabou tombando.

Os Bombeiros Voluntários chegaram a ser acionados, mas não precisaram prestar atendimento. A Polícia Militar esteve no local para apurar as causas do acidente e orientar demais motoritas que trafegavam pela via.