O Colorado terá dez dias pela frente de muito trabalho no CT Parque Gigante. As atenções da equipe estão todas voltadas para a reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, onde lidera a competição com 42 pontos somados. O Inter vem de seis vitórias consecutivas na competição e tem o melhor ataque, são 34 gols marcados. O próximo desafio é no sábado (9), contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, às 16h30, pela 23ª rodada.

O treinamento desta manhã marcou o início da maratona colorada de treinamentos. Após o resultado adverso pela Primeira Liga, diante do Atlético-MG, os jogadores que não iniciaram a partida treinaram no gramado do CT. O restante do elenco fez trabalho regenerativo na academia. O técnico Guto Ferreira comandou um trabalho de cruzamentos e finalizações num primeiro momento e depois realizou uma atividade técnica em campo reduzido.

No sábado (2), a equipe fará um jogo-treino contra o Cruzeiro-POA, às 10h, no estádio Beira-Rio, com acesso somente da imprensa. Será um teste para o treinador colorado dar ritmo para os jogadores para seguir com a mesma intensidade que vem apresentando nos últimos jogos da Série B. Para o duelo em Caxias do Sul, o volante Rodrigo Dourado não poderá atuar, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Nesta sexta-feira (1º), o Colorado treina nesta manhã, visando ao próximo confronto.

(Fonte: Internacional)