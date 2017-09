Em uma partida eletrizante realizada no Ginásio da UnC, a equipe da casa conquistou na noite desta quinta (31), sua segunda vitória na Liga 2017.

As donas da casa receberam o FUMGuaru de Guarulhos (SP), da experiente goleira Ariadne, velha conhecida da AAU e que defendia as cores da equipe de São Bernardo (SP), até o ano passado.

No primeiro tempo as concordienses iniciaram com problemas defensivos e quando conseguiam alguma ação no ataque esbarravam nas defesas da goleira paulista.



Com isso a equipe adversária foi abrindo a vantagem no marcador e encerraram o primeiro período na frente, com uma diferença de cinco gols (12 a 17).

Veio o segundo tempo e dois fatores fundamentais entraram em cena.



O primeiro foi a torcida da AAU (em torno de 300 pessoas), que começou a incentivar a equipe durante todo o último período do jogo.



O segundo foi que o técnico Alexandre Schneider conseguiu acertar a defesa de sua equipe. Com isso o ataque começou a fluir e a vantagem das adversárias foi diminuindo gol a gol.

A igualdade no placar veio nos dez minutos finais, o que tornou a partida ainda mais eletrizante, e mesmo com uma atleta da casa tendo sido excluída por dois minutos, Concórdia manteve-se firme na linha de defesa e conseguiu a virada no placar.



O nervosismo mudou de lado e a AAU soube aproveitar-se do momento, ampliando sua vantagem, encerrando a partida com três gols na frente da equipe paulista. Final AAU 28 x 25 FUMGuarulhos.

No final da partida o técnico Alexandre Schneider avaliou o resultado: "Fizemos um primeiro tempo ruim, claro, mas mesmo assim estávamos criando as situações. A Ariadne é uma ótima goleira, a gente sabe disso, multi campeã pela Metodista, mas, faltou um pouco mais de consciência da nossa equipe. A nossa defesa que é um dos nossos pontos fortes, não foi bem no primeiro tempo. E mesmo no segundo tempo, até os quinze minutos. Foi só aí que conseguimos começar a defender um pouco mais e com isso pudemos dar mais qualidade nas questões do ataque. E com tranquilidade também no ataque, individualmente também crescemos".

A próxima partida da AAU - UnC Concórdia será no sábado, 09 de setembro, às 16:00, quando receberá a equipe da UNIP/São Bernardo (SP), ex Metodista, e que também tem debaixo da trave um rosto bem conhecido dos concordienses. Trata-se da goleira Jéssica, que até o ano passado defendeu as cores de Concórdia na Liga.

Sobre esse jogo Schneider foi enfático: "Contra essa equipe não tem reação. Vejo que hoje é o favorito ao título e particularmente acho que a equipe delas é melhor que a do ano passado, tem mais opções no banco e tem mais ritmo de jogo que a gente. Mas vamos nos preparar, melhorar nossas ações de defesa e ataque e quem sabe, em casa, com esse torcedor que hoje no segundo tempo nos apoiou e foi muito importante, e esperamos que isso volte acontecer novamente, para que assim a gente faça um bom jogo na semana que vem".

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU).