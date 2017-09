A Comarca de Concórdia é uma das 31 beneficiadas com o repasse de tornozeleiras eletrônicas para presos provisórios e em cumprimento de medida cautelar. A informação é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Os equipamentos serão repassados através de termo de cooperação técnica, que foi celebrado recentemente entre o Tribunal de Justiça, Poder Executivo, Ministério Público e Secretaria de Justiça e Cidadania. O termo tem prazo de 60 meses para sua execução.

Além de Concórdia, também serão beneficiadas as comarcas de Araranguá, Balneário Camboriú, Barra Velha, Biguaçú, Blumenau, Brusque, Camboriú, Canoinhas, Florianópolis, Chapecó, Concórdia, Criciúma Indaial, Itajaí, Itapema, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Laguna, Maravilha, Navegantes, Palhoça, São Francisco do Sul, São José, São José do Cedro, São Miguel do Oeste, Tijucas, Tubarão, Videira e Xanxerê.