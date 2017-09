A ACF entrou em quadra precisando vencer para garantir a vaga na próxima fase da Liga Nacional de Futsal, a do “mata-mata”. O time do técnico Morruga fez o dever de casa e além de vencer, goleou o Jaraguá pelo placar de 6 a 1, na noite de quinta-feira, dia 31, no Centro de Eventos, em Concórdia.

O time da casa começou a construir a vitória ainda no primeiro tempo, quando marcou 3 a 0. Pesk, abiu o placar aos quatro minutos, depois de um cruzamento de Douglinhas, pela esquerda. Dois minutos depois, em cobrança direta de falta, Júlio marcou o segundo. O terceiro gol foi de Douglinhas.

O técnico Fio, do Jaraguá, tentou descontar e utilizou o goleiro linha ainda no primeiro tempo, mas sem sucesso.

Na segunda etapa o visitante começou no ataque, criando mais jogadas, porém, aos 4:30, Gui recebeu na esquerda, invadiu a área, driblou o goleiro e marcou o quarto gol concordiense. Aos 8:30, Pesk roubou uma bola e bateu da quadra de defesa fazendo o quinto. A meta estava aberta, pois o Jaraguá tentava avançar novamente com o goleiro linha.

O time do técnico Fio até descontou. Renatinho Paulista entrou aos 9 minutos e em poucos segundos em quadra marcou para o Jaraguá. Mas, aos 12 minutos, Douglinhas recebeu na área e deu um toque de primeira, tirando do goleiro e marcando o sexto gol da ACF.

Com o resultado Concórdia subiu para a 15ª posição com 12 pontos. O próximo compromisso na LNF é contra o Tubarão, na casa do adversário, no dia 08. Antes disso, a ACF joga em casa enfrentando o JEC/Krona, pela Divisão Especial. O jogo acontece no dia 05, às 20:15.