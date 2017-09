A Sercretaria Municipal do Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação de Concórdia registrou grande movimento no primeiro dia de inscrições para o cadastro de reserva das unidades habitacionais requalificadas. O prazo iniciou na quinta-feira, dia 31, e se encerra no próximo dia 13.

A secretária da pasta, Denise Justi Lopes, orienta as pessoas interessadas para que não tenham pressa em fazer a inscrição. "A nossa orientação é para que as pessoas venham até o dia 13, mas sem pressa, A ordem será por sorteio, não de chegada", explica. Sobre o primeiro dia de movimentação, Denise diz que foi grande, mas dentro do programado com atendimento de 35 pessoas pela parte da manhã e 35 à tarde.

Esse cadastro visa a indicação, por parte da prefeitura, de novas famílias para imóveis que estavam em situação de irregularidade nas ocupações, como comercialização, aluguel, cedência a terceiros e desocupação no Frei Lency II e no Nova Brasília I. O cadastro é fruto de processos judiciais movidos pela instituição financeira, que determinou nova contratação de mutuários.

Os interessados deverão atender os critérios para beneficiamento de famílias com habitação e ao Programa Minha Casa Minha Vida, como: ter cadastro junto à Diretoria de Habitação do município de Concórdia; ter idade superior a 18 anos; não ter sido beneficiado anteriormente por programas sociais de habitação; estar residindo no município, de forma permanente e contínua, por mais de cinco anos; ter uma renda familiar até R$ 1.800,00; não ser proprietário, cessionário, usufrutuário, arrendatário ou promitente comprador de imóvel residencial urbano ou rural; e não ter sido beneficiado a qualquer época com subsídios diretos ou indiretos com recursos públicos.

As inscrições deverão ser feitas pessoalmente, pelo responsável do grupo familiar, na Diretoria de Habitação, instalada na rua Oswaldo Zandavalli, 511, no centro de Concórdia. O candidato deverá comparecer com os documentos pessoais, comprovante de moradia e comprovante de renda de todos os integrantes da família. As prioridades na seleção, conforme determina a legislação, são para famílias residentes em áreas de risco ou insalubres, famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar e famílias que tenham integrantes com deficiência. Ainda não está definido o número de unidades requalificadas e disponíveis para nova contratação.