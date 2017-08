Grupo envolver os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Secretário Estadual da Agricultura, Moacir Sopelsa, recebeu do secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, a presidência da comissão de Agricultura do Codesul. A cerimônia contou com a presença dos secretários de Agricultura do Pará, do Rio Grande do Norte, de Tocantins, do presidente do BRDE, Odacir Klein, do diretor do BRDE-SC, Neuto de Conto, representantes do Rio Grande do Sul, Paraná e do Uruguai, que prestigiaram o evento na Casa do Produtor Rural Catarinense.

O Codesul envolve os três estados do Sul, mais o Mato Grosso do Sul.

Em entrevista à Rádio Aliança, o secretário de Estado da Agricultura, Moacir Sopelsa, destaca que um dos objetivos dele no comando desse grupo de trabalho é estreitar a questão da sanidade animal, já que Santa Catarina é estado livre de febre aftosa sem vacinação.

Outro ponto a ser trabalhado pelos quatro estados é o leite, já que os produtores tem sofrido com a redução no preço pago pelo litro, em função da importação do produto do Uruguai.

O transporte do milho do Mato Grosso do sul para os outros estados do bloco também será analisada pelos secretários da Agricultura nos próximos meses.