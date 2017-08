A partir desta sexta-feira, 1º de setembro, a Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, desenvolverá uma programação especial, alusiva a Semana da Pátria. Serão sete dias de atrações variadas, sempre na Concha Acústica, começando às 8h, com hasteamento da bandeira e execução do Hino Nacional, e encerrando às 18h, com arriamento da bandeira. Em caso de mau tempo, a programação será transferida para a Rua Coberta. A Semana da Pátria será encerrada com o desfile cívico, no feriado de 7 de Setembro, a partir das 8h, na rua Dr. Maruri – trecho entre a esquina com a Guilherme Helmuth Arendt até pouco antes da esquina com a Atalípio Magarinos.



Na abertura da Semana da Pátria nesta sexta-feira, haverá a apresentação e participação da escola Anna Zamarchi Coldebella e Deodoro, além da Secretaria de Administração, Iprecon, Secretaria de Saúde, Fundação de Esportes e Secretaria de Educação. No sábado, 2, tem participação do Grupo Escoteiros Concórdia e Comissão Organizadora da Semana da Pátria. No domingo, 3, o hasteamento será por conta dos Reservistas Militares. Pouco antes do ato de arriamento, estão previstas apresentações do CTG Fronteira da Querência e Grupo de Danças Alemãs. A programação também contempla mateada.



Na segunda-feira, 4, o hasteamento será realizado pelos Bombeiros Voluntários de Concórdia, com participação das escolas Imigrantes e Cinquentenário, com apresentações de paródias e poesias. Na terça-feira, 5, o hasteamento será dos Bombeiros Militares e as apresentações e participações dos alunos da escola Nações, Olavo Cecco Rigon e CNEC, além do SESC. Na véspera do feriado nacional, o hasteamento ficará a cargo da Policia Militar e a participação das escolas Romeu de Sisti, Eugênio Pozzo e Deodoro.



Desfile



No dia 7 de Setembro, o desfile cívico irá iniciar pontualmente às 8h. O evento, que tem como tema neste ano “Cultivando valores: Nossa Pátria, Concórdia nossa gente”, envolve 64 instituições, sendo 24 escolas municipais, cinco estaduais e 35 entidades representativas. No total, serão aproximadamente 3,3 mil pessoas desfilando, incluindo duas fanfarras e uma Banda Marcial. Algumas vias, que serão utilizadas como concentração, dispersão e para o desfile – Vitório Celant, Guilherme Helmuth Arendt, Adolfo Konder, Atalípio Magarinos, parte da Marechal Deodoro e Dr. Maruri -, serão fechadas às 6h, sendo liberadas logo depois do encerramento do desfile – por volta das 10h. Em caso de chuva no feriado, um ato menor, com a participação de representantes das instituições envolvidas, será realizado na Rua Coberta.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)