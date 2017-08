Em uma reunião realizada na manhã de quinta-feira, dia 31, o tenente coronel Sérgio Vargas, do 20º Batalhão da Polícia Militar de Concórdia, repassou informações sobre ocorrências atendidas pela PM, em relação aos primeiros seis meses de 2017. Vargas destacou três projetos, que foram intensificados neste ano e também falou de ações futuras. Uma delas é o trabalho de abordagens, que será intensificado.

Atualmente os índices mais preocupantes na área de atuação do comando de Concórdia são os relacionados às drogas, furtos e roubos. “Hoje o principal foco de atuação da PM é no combate aos furtos. “O foco do comando hoje é o combate ao furto. É um crime que tem aumentado e a gente tem que deixar claro isso para a comunidade. Estamos trabalhando para coibir”, conta o coronel. “Também precisamos destacar que Concórdia cresceu e alguns hábitos das pessoas precisam ser observados. Ainda há pessoas que deixam o carro aberto e com a chave dentro, saem de casa e deixa o imóvel aberto ou com roupas em varal”, alerta Vargas.

O consumo de drogas e o roubo, que é quando o ladrão emprega violência na ação, também são crimes que fazem parte do grupo de maior índice. “Temos números que mostram que os fatos estão relacionados. Os criminosos furtam e roubam, vendem os produtos, para comprar drogas”, destaca.

O coronel adiantou que o trabalho de abordagens será intensificado. “As pessoas podem achar exagero, mas nós vamos intensificar o trabalho de abordagens, tanto em Concórdia, como na região. É um trabalho preventivo e nós vamos fazer”, ressalta.

Projetos:

Na reunião com a imprensa o tenente coronel também destacou que neste ano três projetos foram intensificados. O trabalho da ROCAM, Policiamento de Moto, que foi apresentado oficialmente. Hoje são sete policiais atuando e mais três farão os cursos. Também ressaltou o trabalho do Canil, que atua com cães e ainda, a Patrulha Escolar, que mantém dois policiais atuando na comunidade escolar, tanto em ocorrências, como em orientações.