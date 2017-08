A sequência de vitórias foi interrompida, mas a invencibilidade, agora de nove partidas, permanece. Concórdia Atlético Clube e Marcílio Dias ficaram no 0 a 0 pela quinta rodada do returno. O duelo foi na noite desta quarta-feira, dia 30, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.

O resultado mantém o Galo do Oeste na primeira colocação do returno, agora com 13 pontos. Na geral, o CAC continua sendo o vice-líder com 26.

No próximo domingo, dia três, o Concórdia vai a Tubarão enfrentar o Hercílio Luz, a partir das 15h.