Time do Oeste do Estado enfrenta o Roma, em amistoso, na sexta-feira, dia primeiro.

Na manhã desta quarta-feira (30), a delegação da Associação Chapecoense de Futebol que está na Itália para amistoso contra a equipe da Roma participou de um momento especial. No Vaticano, a comitiva alviverde assistiu à audiência pública com a Sua Santidade o Papa Francisco.

Além de atletas, integrantes da comissão técnica, diretoria e convidados do clube, familiares das vítimas do acidente aéreo também participaram do momento, que aconteceu na Praça São Pedro. Após acompanhar a cerimônia, a delegação da Chape recebeu uma bênção do pontífice e entregou ao Santo Papa uma bola autografada pelos integrantes da equipe e uma camisa personalizada do clube. Além de presentear, a delegação também recebeu uma lembrança especial: um Rosário abençoado por Francisco.

O embaixador da Chapecoense, Jakson Follmann, e o atleta Alan Ruschel assistiram da primeira fileira a audiência com o Papa. Além disso, eles receberam, literalmente, das mãos de Francisco uma bênção especial. Follmann fez questão de destacar o carisma e a humildade da santidade e ressaltou a magnitude do momento. “Um momento que vai ficar marcado para o resto da minha vida. Foi uma alegria, uma emoção muito grande”, afirmou. O lateral Alan Ruschel também falou sobre a emoção de ver o Papa, principalmente quando o pontífice abençoou seu terço e garantiu ter passado aos colegas de grupo a melhor das lições após o encontro especial.

(Texto: Alessandra Seidel)