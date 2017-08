Nesta quinta-feira, dia 31, a equipe de handebol feminino da AAU - UnC Concórdia recebe em seus domínios, em mais um jogo válido pela Liga Nacional 2017, o FUMGuaru - Guarulhos - SP.

Será o terceiro compromisso das concordienses na competição, que venceu na estreia a APAHAND - Caxias do Sul - RS, e foi derrotada fora de casa pela atual campeã da competição, o Pinheiros - SP.

O técnico concordiense, Alexandre Schneider vive uma certa apreensão para esta partida, pois a equipe paulista em seus retrospectos, venceu o Pinheiros no campeonato paulista, e na Liga fez sua estreia vencendo a APAHAND, empatou com a P.M. Maringá - PR e, perdeu em casa no último fim de semana para a também paranaense FCC/FAG/ACH/Cascavel.

São esses altos e baixos que preocupam o técnico da AAU.

"Na verdade a gente não sabe qual é o Guarulhos que vem para Concórdia. As poucas informações que temos da equipe é que algumas atletas importantes, inclusive a Fran, que foi para a Olimpíada no ano passado, sofreu uma lesão e estaria sendo poupada. Então não sabemos que equipe vem a Concórdia nesta quinta-feira, mas sabemos que para nós é um jogo chave. É um jogo muito importante para quem está almejando a classificação para a segunda fase da Liga Nacional. Então estamos trabalhando em cima de algumas poucas informações que temos, justamente para que possamos chegar a segunda vitória na competição, e depois sim, começar a pensar no jogo contra São Bernardo, que acredito que seja hoje a equipe favorita para a conquista do título da Liga, e principalmente para os dois jogos contra as equipes do Paraná. Esses sim serão decisivos na busca da classificação" - disse Schneider.

Para este jogo o torcedor da AAU verá em quadra novos rostos.



Um deles é a goleira Jerusa Dias (foto), que chegou a Concórdia na segunda e já está integrada ao elenco e a disposição do técnico.



"Tenho certeza que a experiencia dela será muito importante para a equipe e acredito que agora sim, estamos com um grupo de atletas que poderão sanar nossos problemas e buscarmos nossa classificação para a próxima fase " - salientou Schneider.

A outra atleta que também estará a disposição é Fernanda Wessling, que já vem treinando com o elenco.

O técnico ressaltou também da importância do torcedor: "Neste momento com a equipe reestruturada e com o incentivo que vem das arquibancadas, sendo o torcedor nosso sétimo jogador, com certeza é uma motivação a mais que teremos em busca da classificação" - afirmou Schneider.

E pensando no fator torcedor, o técnico da AAU - UnC Concórdia revelou que está tentando trazer para Concórdia a segunda fase da Liga Nacional que segundo o calendário da CBHb está marcada para o mês de outubro, de 25 a 29.



Para que isso ocorra os contatos com a Confederação, equipes participantes, parceiros e colaboradores já iniciaram e, se tudo der certo, teremos no município uma das fases da maior competição de handebol feminino do país.

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU)