Somar pontos, é o que se fala e se planeja para a partida desta quinta-feira (31) válida pela penúltima rodada da fase classificatória da Liga Nacional de Futsal (LNF), a ACF enfrentará a forte equipe do Jaraguá e necessita somar pontos para seguir com chances de classificação para os playoffs. A partida terá início às 20h15min no Centro de Eventos e a direção da ACF espera um bom público para apoiar a equipe neste clássico.

Desde a segunda-feira (28) seguem em ritmo intenso os treinos da equipe, o técnico Morruga ajustou os últimos detalhes no treino desta quarta-feira (30), e em conversa tática apresentou ao elenco como será necessário disputar o clássico para conquistar a vitória e garantir a tão aguardada classificação para os playoffs da LNF.

Para o confronto o técnico Morruga não terá a disposição Italo e Felipinho, os demais atletas estão aptos e prontos para o duelo desta quinta-feira.

Ingressos:

Para o clássico os ingressos estão sendo comercializados pelo valor antencipado de R$ 10,00, onde comprando um ingresso Masculino o torcedor ganha na hora um ingresso feminino para vir acompanhado da esposa, mãe, namorada, e torcer por Concórdia. Os ingressos estão sendo comercializados nos pontos de venda: Posto Baseggio, Megazam Moda Sport e Tasca Esportes, e estarão disponíveis até às 17h desta quinta-feira, já a partir das 19h15min na bilheteria do Centro de Eventos o valor será de R$ 10,00 cada ingresso.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)