A Administração Municipal de Lindóia do Sul estuda a possibilidade de construir um cemitério vertical, ou seja, uma estrutura semelhante a um prédio para o sepultamento de pessoas no município. A informação é do prefeito Genir Loli. Ele destaca que a ideia partiu de uma moradora do município, já que o atual cemitério municipal está com as vagas praticamente esgotadas e o terreno que foi adquirido pela prefeitura visando ampliar o cemitério ainda não passou pelos trâmites burocráticos pelos órgãos competendentes, visando a liberação.

Conforme Loli, esse tipo de cemitério já existe em outras cidades como São Paulo e Porto Alegre. A possibilidade que está sendo analisada é de construir sobre o atual cemitério. "Ergueríamos mais uns três pavimentos. No primeiro faríamos uma capela mortuária que hoje não existe no município e nos demais faríamos as gavetas de sepultamento", explica. Genir Loli também justifica "se há prédios para pessoas vivas, porque não usar de uma estrutura semelhante para dar mais vagas no nosso cemitério?", raciocina. Por fim, ele diz que essa estrutura vai ter um custo menor e o processo de liberação também levaria menos tempo.

Termo de Ajustamento de Condutas

A Prefeitura de Lindóia do Sul também está licitando a contratação de uma empresa para fazer a regularização de quatro cemitérios no interior do município. O trabalho faz parte de um Termo de Ajustamento de Condutas, firmado há alguns anos com o Ministério Público da Comarca de Ipumirim. "É a última leva de cemitérios que ainda não receberam esse trabalho, cujo prazo encerra no fim do ano", diz o prefeito Genir Loli.