O Governo do Estado liberou recentemente o aditivo de aproximadamente R$ 6 milhões para o andamento dos trabalhos do contorno viário do município de Seara. A informação é da secretária executiva da ADR de Seara, Gládis dos Santos. O valor é referente à alteração de projetos com a mudança de traçados e remoção de pedras que foram achadas durante a escavação.

Com isso, os serviços em todas as frentes continuam sendo executados pelo consórcio vencedor do processo licitatório. Na tarde de quarta-feira, dia 30, foi feita uma vistoria no local.

Conforme Gládis, o próximo passo agora é alocar recursos para a construção de uma ponte, que não estava prevista no projeto inicial. O empreendimento terá 50 metros de extensão e deve custar aproximadamente R$ 3 milhões. "O projeto já está pronto e agora vamos lutar para alocar os recursos necessários com o Governo do Estado para aconstrução dessa obra", garante a secretária-executiva.