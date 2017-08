Com a estimativa populacional do IBGE, divulgada na quarta-feira, dia 30, o município de Concórdia continua sendo a 16ª cidade mais populosa de Santa Catarina e a terceira do Oeste do Estado. A Capital do Trabalho, que é a que tem mais moradores na Amauc, teve pouca variação no número de habitantes, no ano passado, passando de 73.206 para 73.766. Porém, mantendo se entre as 20 maiores do estado.

1-Joinville 577.077

2-Florianópolis 485.838

3-Blumenau 348.513

4-São José 239.718

5-Chapecó 213.279

6-Itajaí 212.615

5-Criciúma 211.369

6-Jaraguá do Sul 170.835

7-Palhoça 164.926

8-Lages 158.508

9-Balneário Camboriú 135.268

10-Brusque 128.818

11-Tubarão 104.457

12-São Bento do Sul 82.842

13-Camboriu 78.731

14-Caçador 77.323

15-Navegantes 77.137

16-Concórdia 73.766