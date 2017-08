Jogo foi no Centro de Eventos contra o Cunha-Porã.

Nesta terça-feira (29) a equipe sub-17 da ACF/FMEC venceu mais uma partida pelo campeonato catarinense da categoria, o adversário foi a equipe de Cunha Porã e o placar foi de 2 a 0 no Centro de Eventos.

Enfrentando a equipe líder da sua chave, os atletas comandados pelo técnico Thomé entraram em quadra determinados a fazer uma partida com forte marcação e abrir uma vantagem ainda na primeira etapa, e foi isso mesmo que aconteceu, aos 5min43s Jonathan abriu o placar, e com a mesma intensidade ofensiva aos 13min48s Felipe Piva ampliou. Na etapa complementar a ACF passou a administrar o placar e conseguiu assegurar a vitória no confronto para chegar aos 14 pontos e ocupar a 4ª posição na chave A.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)