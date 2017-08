Estão definidos os classificados para a próxima fase do Estadual sub-12 na Liga Catarinense de Futsal. A Chave D, foi a última composição para a segunda fase que se inicia no dia 9 de setembro. A partir de agora, as quatro equipes classificadas de cada grupo se juntam a novos grupos compostos por duas equipes de cada grupo onde os jogos serão realizados nas sedes do primeiro e segundo colocado de cada grupo na fase classificatória. Confira como ficou as divisões das chaves.



Chave E – Rodada em Treze Tílias e Jaraguá do Sul – (09/09 e 23/09)

Jaraguá Futsal

ADTB Treze Tílias

União Caçador

Apaf Xanxerê



Chave F – Rodada em Fraiburgo e Fraiburgo – (09/09 e 23/09)

Futsal Moleque

Fraiburgo

Futsal Seara

Escola Furacão/Videira



Chave G – Rodada em São Miguel do Oeste e Chapecó – (16/09 e 30/09)

Marista Chapecó

Futsal Joni Gool

ADAF Saudades

Apaf Guaraciaba



Chave H – Rodada em Chapecó e São José do Cedro – (16/09 e 30/09)

Afic São José do Cedro

Apach/CRC

AAPF Palmitos

DME Nova Erechim

