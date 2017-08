Fato aconteceu no começo da manhã desta quarta-feira, dia 30. Caminhão de Concórdia se envolveu no acidente.

Cinco pessoas feridas em outra colisão entre carro e caminhão no trevão do Irani

Cinco pessoas ficaram feridas em uma colisão entre caminhão e carro no trevão do Irani, no começo da manhã desta quarta-feira, dia 30. O fato foi registrado por volta das 7h50. Envolveram-se um Palio, de Pomerode-SC, e um caminhão Volkswagen, placas de Concórdia.

O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. No local, a guarnição encontrou cinco vítimas já fora do veículo, deitadas no canteiro central da via.

Conforme a guarnição, o condutor do Pálio, iniciais J.C. de 31 anos não apresentava ferimentos. Com ele ainda estavam seus filhos, de sete anos, sem lesões, e de 11 anos, que relatou dores na região abdominal e apresentava ainda hematomas na barriga e cabeça.

Duas outras caronas iniciais J.P. de 26 relatou estar sentindo fortes dores na região do ombro direito e região abdominal, a senhora I.C. de 61 apresentava dores na região abdominal e encontrava-se desorientada.

Todas as vítimas foram conduzidas para o Pronto Atendimento Médico de Irani para avaliações médicas.

Este é o segundo acidente neste local, em menos de 24 horas. O primeiro foi na tarde da terça-feira, dia 29. Na ocasião, três pessoas ficaram feridas em uma colisão entre carro e caminhão.