O IBGE divulgou nesta quarta-feira, 30 de agosto, a estimativa populacional para 2017. A região do Algo Uruguai Catarinense teve um crescimento de 0,40%, passando de 150.853 moradores para 151.245.

Dos 16 municípios da microrregião, cinco tiveram aumento populacional e 11 perderam moradores. A estimativa é que Concórdia tenha 73.766 moradores, 560 a mais que em 2016; Arabutã passou de 4.278 habitantes para 4.281; Ipumirim tinha 7.530 habitantes e agora está com 7.561; em Seara o aumento foi de 43 pessoas, passando de 17.483 no ano passado, para 17.526 em 2017; Irani foi quem mais cresceu, 0,81%. O município estava com 10.202 habitantes e passou para 10.282.

Entre os municípios que tiveram redução, o destaque ficou por conta de Piratuba, que perdeu 107 habitantes. Pela estimativa de 2016 havia 4.209 moradores e agora caiu para 4.102 (veja a comparação de todos os municípios na tabela acima). Em percentual a redução é de 2,54%.

Números nacionais

Estima-se que o Brasil tenha 207,7 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,77% entre 2016 e 2017, um pouco menor do que a taxa 2015/2016 (0,80%).

O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 12,1 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,5 milhões de habitantes), Brasília e Salvador (cerca de 3,0 milhões de habitantes cada). Dezessete municípios brasileiros têm população superior a 1 milhão de pessoas, somando 45,5 milhões de habitantes ou 21,9% da população do Brasil. Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro de menor população, 812 habitantes, seguido de Borá (SP), com 839 habitantes, e Araguainha (MT), com 931 habitantes. Estima-se que, de 2016 para 2017, quase um quarto dos municípios (24,746%) do país tiveram redução de população.

No ranking dos estados, os três mais populosos estão na região Sudeste, enquanto os cinco menos populosos estão na região Norte. O líder é São Paulo, com 45,1 milhões de habitantes, concentrando 21,7% da população do país. Roraima é o estado menos populoso, com 522,6 mil habitantes (0,3% da população total).

As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos. Esta divulgação anual obedece ao artigo 102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei complementar nº 143/2013. (Com informações da ASCOM do IBGE).