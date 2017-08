Três homens e duas mulheres foram detidos em Concórdia nesta terça-feira, dia 29, por tentativa e prática do “golpe do bilhete premiado”. A ação da Polícia iniciou pela manhã e foi encerrada somente à noite, por volta das 21h. Os golpistas seriam de Passo Fundo, RS.

Pela manhã, dois casais tentavam aplicar o golpe na cidade, abordando pessoas e oferecendo o “bilhete premiado”. Depois de receber denúncias, policiais da Divisão de Investigação Criminal (DICFron) acompanharam a ação dos golpistas e abordaram os dois veículos que eles utilizavam.

O trabalho dos policiais evitou que os quatro conseguissem aplicar o golpe e eles foram conduzidos à Delegacia. “Eles usavam maços de dinheiro, com notas de R$ 2,00 no meio e notas mais altas por fora, para enganar as pessoas, dizendo que teriam ganho o valor com o bilhete”, explica o delegado Álvaro Opitz da DIC de Concórdia. “Eles foram reconhecidos por ter participação em golpes em julho aqui em Concórdia. Foram presos por associação criminosa”, comenta.

O “quinto elemento”:

Uma fiança de 10 salários mínimos foi estabelecida para cada um. Os dois casais fizeram contato com outro homem, que se deslocou de Passo Fundo com dinheiro para pagar os valores das fianças. Ao chegar na Delegacia, o “quinto elemento” foi reconhecido. A Polícia constatou, a partir das investigações que já estavam em curso, que ele também fazia parte do esquema. Ele também foi preso. Com o dinheiro que ele portava, foi possível pagara a fiança de três pessoas. Ele e as duas mulheres foram soltas e os outros dois homens ficaram presos.