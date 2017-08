Após uma longa viagem, a delegação da Associação Chapecoense de Futebol desembarcou na manhã desta terça-feira em solo italiano, onde enfrenta, na próxima sexta-feira, a equipe da Roma. Além da partida amistosa contra um dos clubes mais tradicionais do futebol europeu, a Chapecoense cumprirá uma série de compromissos, entre os quais está uma audiência pública presidida por Sua Santidade o Papa Francisco, que acontecerá na quarta-feira (30), às 10h30.

Jakson Follmann - embaixador da Chapecoense que tem acompanhado e representado o Clube nos cumprimentos de agenda - destacou a forma como foram recebidos na Itália e reiterou a importância da experiência. “Temos um carinho muito grande por todo mundo. Todos que oraram e que torceram pela gente. O mínimo que podíamos fazer é aproveitar esta oportunidade de vir até aqui e dizer um muito obrigado”, afirmou.

O lateral Alan Ruschel - que fez a sua terceira partida na temporada com a camisa alviverde e voltará a campo na próxima sexta, contra a Roma - falou sobre a preparação do grupo para a partida e afirmou que as viagens internacionais que têm sido realizadas pela Chapecoense agregam muito ao time. “É sempre bom para o futebol você competir em alto nível, com grandes equipes, para aprimorar o que vem fazendo. A gente aprendeu contra o Barcelona, contra o Lyon, e agora contra o Roma também vai aprender. Ficamos felizes em poder fazer jogos assim para melhorar questões táticas e técnicas de todo o grupo”, pontuou.

Chapecoense e Roma entram em campo na próxima sexta-feira, às 20h45 - horário local - no Estádio Olímpico.

(Texto: Alessandra Seidel)