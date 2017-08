Um incêndio atingiu a vegetação seca de um terreno no Loteamento Bem Viver, em Concórdia, na noite desta terça-feira-feira, dia 29. As chamas também consumiram madeiras que estavam no local e seriam usadas em uma construção.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados por volta das 21h para combater o fogo. Um morador próximo ao terreno foi quem chamou a guarnição, preocupado com a possibilidade de que o incêndio tomasse proporções maiores.

De acordo com os bombeiros, havia perigo em função da proximidade com a rede elétrica e com a as áreas ao redor, também de vegetação seca. O vento poderia propagar as chamas.