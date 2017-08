Os dois times lideram na geral e no returno da série B do Catarinense.

Uma briga direta pela primeira colocação na classificação geral da série B do Campeonato Catarinense. Assim dá para definir o encontro entre Concórdia Atlético Clube e Marcílio Dias, marcado para a noite desta quarta-feira, dia 30, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. A partida é válida pela quinta rodada do returno.

Na geral, o Marinheiro lidera com 26 pontos, já que vem de vitória sobre o Operário de Mafra, por 1 a 0, fora de casa. Já o Galo do Oeste está na vice-liderança da geral, com 25 pontos. O CAC também conquistou três pontos longe de casa ao bater o Guarani, em Palhoça, por 2 a 1.

Neste duelo, o time da Capital do Trabalho tenta emplacar a nona partida de invencibilidade e a oitava vitória consecutiva.

Na classificação do returno, o Concórdia é o líder com 12 pontos. O time de Itajaí vem em segundo, com 10.

A arbitragem será de Rodrigo D'Alonso Ferreira, auxiliado por Helton Nunes e Clair Dapper.