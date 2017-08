LN Presentes e Linha Serraria disputam no próximo domingo dia 03 de Setembro o título do Municipal de Futebol de Campo de Piratuba. Os dois times garantiram presença no jogo decisivo após vencer as partidas da semifinal da competição que foram disputadas no domingo (27), no campo da Associação Atlética Rio Peixense.

O excelente público que prestigiou as partidas, acompanhou duas partidas bem disputadas. No primeiro jogoda tarde, a equipe de Linha Serraria venceu a equipe do Dorini Supermercado pelo placar de 2 a 0.

Na outra semifinal, em um jogo bastante equilibrado, LN Presentes venceu a equipe do Veteranos da Associação Atlética Rio Peixense pelo placar de 2 a 0, e garantiu a vaga para a final.

No próximo domingo as equipes entram novamente em campo, no primeiro jogo Dorini Supermercado e Veteranos disputam o terceiro lugar. Em seguida LN Presentes e Linha Serraria disputam o título do municipal 2017.

(Fonte: Paulo Schuch/Ascom/Prefeitura de Piratuba)