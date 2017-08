A Agência do Sine em Concórdia está com 202 vagas de trabalho em aberto no seu cadastro, sendo oito para pessoas com necessidades especiais. O relatório foi divulgado pela Secretaria de Estado da Assistência Social.

Em todo o estado, são mais de 1,9 mil vagas em ofertas para pedreiro, operador de grua, vendedor, pracista, motorista, entregador, gerente comercial, carpinteiro, açougueiro, assistente administrativo, confeiteiro, cuidador de idosos, soldador, servente de obras, promotor de vendas, zelador e vigilante.